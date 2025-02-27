山梨県大月市猿橋町小沢で26日午後3時10分ごろ、山林火災が発生し、27日午後6時現在で燃え続けている。山梨県と群馬県の防災ヘリ計2機も上空から消火活動を続けたが、午後5時までに地上と上空からの消火活動を打ち切った。200人態勢で警戒を続け28日朝に消火活動を再開する予定だ。白煙を上げて広がる山林火災=2025年2月27日午前、山梨県大月市、テレビ朝日から県警大月署や消防などによると、27日午後4時半時点で山林約80ヘク