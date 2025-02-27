滋賀県の琵琶湖岸で17年前、職業不詳の川本秀行さん（当時39）の切断された遺体が見つかった事件で、県警は27日、別の男性殺害事件で服役中だった杠共芳（ゆずりはともよし）容疑者（74）を殺人の疑いで逮捕し、発表した。認否は明らかにしていない。川本さんとは、建設会社の同僚だったという。杠共芳容疑者捜査1課によると、杠容疑者は2008年5月中旬、滋賀県内やその周辺で、川本さんの首を圧迫して窒息死させた疑いがある。