記者会見する林官房長官＝27日午前、首相官邸林芳正官房長官は27日の記者会見で、衆院予算委員会による自民党旧安倍派会計責任者への参考人聴取について「国会での質疑内容に関するものであり、政府としてコメントは差し控えたい」と述べた。公明党の斉藤鉄夫代表は党会合で「事実関係の解明を進めるための第一歩の機会になった」と語った。
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