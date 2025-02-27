コンビニエンスストアのファミリーマートが２７日、都内で「２０２５年度ファミリマートマーケティング戦略＆おむすびキャンペーン発表会」を行った。おむすびカテゴリーでドジャース大谷翔平投手（３０）とアンバサダー契約を締結したことを明らかにした。プライベートブランド「ファミマルＫＩＴＣＨＥＮ」のおむすびを刷新。その目玉商品として、おにぎり専門店ぼんご（東京）監修による「新作」おむすび２種類と定番手巻