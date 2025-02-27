27日、山火事が続く岩手県大船渡市が記者会見を行った。大船渡市では19日から山火事が発生。25日に消防がほぼ消し止めたと発表していたが、25日に隣の陸前高田市で発生した山火事が大船渡市側にも燃え移り、26日正午ごろ、消防がほぼ消し止めたと発表していた。同日、新たな山火事が発生、計3カ所で発生したことになり、市は周辺住民に避難指示を出していた。【映像】山火事の様子会見冒頭、渕上清市長は「昨日の出火から消防