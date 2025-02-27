国民民主党古川元久代表代行「与党案に対しては反対ということであります。そういうことですから、当然この予算には賛成できない」国民民主党はけさの会合で、新年度予算案に反対する方針を確認しました。「年収の壁」引き上げなどをめぐる与党との協議がきのう合意しなかったためで、榛葉幹事長は、「国民の生活より、政府与党が面子を重要視したことは大変残念だ」と批判しました。