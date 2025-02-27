生成AIを悪用してプログラムを自作し、携帯大手「楽天モバイル」のシステムに不正アクセスして通信回線を契約した疑いで、中高生の少年3人が逮捕されました。中学3年生から高校1年生の男子生徒3人は「楽天モバイル」の顧客のアカウントに不正ログインし、通信回線を契約した疑いが持たれています。3人はオンラインゲームで知り合い通信アプリで、約33億件の他人のIDやパスワードを購入し、さらに、生成AI「チャットGPT」を悪用して