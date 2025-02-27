Yuka Obayashi[東京 ２７日 ロイター] - アジア時間の原油先物は小幅に上昇。前日に付けた２カ月ぶりの安値から上向いている。トランプ米大統領が石油大手シェブロンに対するベネズエラでの事業許可を取り消す方針を示したことを受け、供給が逼迫する可能性が相場を支えている。０１５４ＧＭＴ（日本時間午前１０時５４分）時点で、北海ブレント原油先物は０．１９ドル（０．３％）高の１バレル＝７２．７２ドル、米ＷＴＩ原油