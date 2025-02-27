俳優の大沢たかおが26日までにインスタグラムを更新。マスク姿の最新ショットを披露すると、ファンから称賛が集まった。【写真】「色気がダダ漏れ」大沢たかお、マスク姿でもカッコいい大沢がマスクを着けた絵文字と共に投稿したのは自身のソロショット。写真には、黒Vネックニットを腕まくりした大沢のマスク姿が収められていて、真顔でカメラを見つめる様子やリラックスした笑顔も収められている。マスク姿の最新ショット