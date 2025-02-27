東京マラソン（３月２日）の前イベントとして開催されている東京マラソンＥＸＰＯで、第１０１回箱根駅伝（１月２、３日）で２年連続８度目の優勝を果たした青学大の原晋監督と、１９８４年ロス五輪女子マラソン日本代表のスポーツジャーナリスト増田明美さんが２７日、トークショー「ａｄｉｄａｓＡＤＩＺＥＲＯＳｐｅｃｉａｌＴａｌｋ」を行った。原監督は「箱根駅伝、見てくれましたか！？マラソン、見てくれましたか