Image: ギズモード・ジャパン キヤノンとCP+といえばこの企画。CP+の大イベントといえば、やっぱりアレですよね。キヤノン社員がなりふりかまわずカメラを持って走り回る。そう、キヤノンとギズモードがお送りする伝説の写真バトル『作例-1グランプリ』ですよ!! 作例-1グランプリとは、キヤノンの社員が2人1