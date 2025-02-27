ロックバンド「ＴＨＥＯＲＡＬＣＩＧＡＲＥＴＴＥＳ」のあきらかにあきらが２７日、自身のＳＮＳで歌手のナナヲアカリと結婚したことを発表した。インスタグラムで「いつも応援してくれているみなさまへ」と書き出し、「わたくしあきらかにあきらは、歌手のナナヲアカリさんと結婚しました。」と報告。「歌に対する姿勢、何事にも楽しんで取り組む天真爛漫（らんまん）な姿に惹（ひ）かれました」とつづった。続けて「ま