【モデルプレス＝2025/02/27】ボーイズグループ・OCTPATH（オクトパス）が、5月28日に7th singleをリリースすることが決定した。【写真】OCTPATH、甘い表情で横たわる◆OCTPATH、RYOJI（from ケツメイシ）提供楽曲リリースタイトル曲は、RYOJI（from ケツメイシ）が楽曲提供した「また夏に帰ろう」。アーティストによる提供楽曲を歌うのは、今作が初となる。誰にでもある記憶の奥底にあるあの夏。そして変わらず今年もやってくる夏