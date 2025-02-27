アイドルグループ・日向坂46のバラエティ番組『もっと!日向坂になりましょう』(毎週月曜配信予定)の第23回が、24日から映像配信サービス・Leminoで独占配信を開始した。『もっと!日向坂になりましょう』第23回より○特別講師は“レジェンドメイド”hitomi『もっと!日向坂になりましょう』は、これまでさまざまなジャンルの基礎を学んできた四期生が、芸能界で輝くプロフェッショナルを目指す成長バラエティ番組。メンバーの隠れた