【モデルプレス＝2025/02/27】13人組グループ・SEVENTEEN（セブンティーン）のS.COUPS（エスクプス）が、28日発売の雑誌「ヌメロ・トウキョウ（Numero TOKYO）」（扶桑社）4月号特装版の表紙にソロで初登場。グループでリーダーを担う彼が、メンバーとの軌跡を語る。【写真】SEVENTEEN、奇跡の“13人集合”ショット◆エスクプス「ヌメロ・トウキョウ」ソロ初表紙彼の瞳に宿る吸引力。うるんだような、みずみずしい煌めきを放つその