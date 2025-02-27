式典飛行を行った際の一幕。B-52のほかF/A-18 F-35が参加フィンランド空軍は2025年2月25日、アメリカ空軍、オランダ空軍と共にエストニアの首都タリン上空を飛ぶ様子を公開しました。飛行に参加したフィンランド軍機から見たB-52（画像：フィンランド空軍）この飛行は、同国がロシア帝国からの独立記念日である2月24日を記念して行われました。アメリカ空軍のB-52爆撃機を先頭として、オランダ空軍のF-35A「ライトニング II