King & Princeの髙橋海人とダンスチーム Rht.のKAITAによるダンスセッションムービーが本日公開された。 （関連：BE:FIRST、Number_i、King & Princeら振付を多数制作ダンサーチーム“RHt.”が求められる3つの理由） 同企画は、株式会社STARBASEがトヨタ自動車株式会社と立ち上げた、車の新しい楽しみ方を生み出していくプロジェクト『Drive Your Teenage Dreams.』