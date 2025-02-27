【ソウル聯合ニュース】韓国の憲法裁判所は２７日、尹錫悦（ユン・ソクヨル）大統領の権限を代行する崔相穆（チェ・サンモク）経済副首相兼企画財政部長官が憲法裁判官候補として推薦された馬恩赫（マ・ウンヒョク）ソウル西部地裁部長判事を任命しなかったことについて、禹元植（ウ・ウォンシク）国会議長が国会を代表して請求した権限争議審判で、国会の権限を侵害する違法行為だとの判断を裁判官全員一致で下した。ただ、馬氏に