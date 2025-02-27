27日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年3月限は前日比110円高の3万8200円と大幅高で推移。日経平均株価の前場現物終値3万8198.96円に対しては1.04円高。出来高は3万1374枚となっている。 TOPIX先物期近は2730.5ポイントと前日比13.5ポイント高、現物終値比0.87ポイント高で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 38200