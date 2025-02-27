岩手・大船渡市で26日、新たに発生した山林火災は、27日午前11時半現在も延焼が続いています。大船渡市三陸町綾里地区から、岩手めんこいテレビ・福永一茂キャスターが中継でお伝えします。山林からは少しグレーがかった煙が至る所で上がっています。また、木々の間から時折はっきりと火も確認できます。そして26日と比べると、煙が出ている場所が5メートルから10メートルほど下がっています。火が、斜面を下ってきていると思われ