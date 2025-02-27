韓国の13人組ボーイズグループ・SEVENTEENのS.COUPSが、あす28日発売の雑誌『Numero TOKYO（ヌメロ・トウキョウ）』4月号（扶桑社）の特装版（増刊）カバーをソロで初めて飾る。【別カット】美しい瞳をドアップに！クールなSEVENTEEN・S.COUPS特装版のみで手に入れることのできる別冊付録「ヌメロ・トウキョウ オム」では、「EYES ON YOU：S.COUPSを見つめていたい」と題したS.COUPSの目にフォーカスしたストーリーを送る。デ