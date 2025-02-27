旭化成は27日、陸上部の宗猛総監督（72）および西村功監督（62）が4月1日付で退任し、現ヘッドコーチの西村弘氏（49）が監督に就任すると発表した。宗氏は陸上部顧問に、西村氏はスペシャルアドバイザーを務める。大分県出身の宗氏は佐伯豊南高から71年に旭化成に入社。一卵性双生児の兄・茂氏、瀬古利彦氏とともに日本男子マラソン界を引っ張り、84年ロサンゼルス五輪では4位に入賞した。現役引退後は旭化成で指導者となり、