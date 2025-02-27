米クアルコム（Qualcomm）は、IoT向けの新ブランド「Dragonwing」を発表した。 Dragonwingブランドは、産業用および組み込み用IoT、ネットワーキングとセルラー・インフラストラクチャ・ソリューションの象徴であり、最先端のAI、高性能、低消費電力コンピューティング、比類なき接続性が、 スタムハードウェア、ソフトウェア、サービスに組み込まれるという。 Dragonwingとい