米テキサス州西部ではしかが流行している/BSIP/Universal Images Group/Getty Images（ＣＮＮ）はしかが流行している米テキサス州西部ラボック市は２６日、学齢期の子ども１人が死亡したと発表した。米国ではしかによる死者が出たのは、２０１５年にワシントン州で女性１人が死亡して以来だった。市の２６日の記者会見によると、死亡した子どもはワクチン未接種で、ラボック市内の病院に入院していた。子どもの年齢や基礎疾患があ