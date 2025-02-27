Francesco Canepa[フランクフルト ２６日 ロイター] - 欧州中央銀行（ＥＣＢ）は、イタリアの大手銀ウニクレディトによるドイツの同業コメルツバンクの株式買い増しを認める構えだ。事情に詳しい関係筋がロイターに明らかにした。欧州において、世界金融危機以降で最大の国境を越えた銀行買収につながる可能性がある。ウニクレディトは昨年９月にコメルツバンク株を一部取得した後、ドイツ側から幅広い反対の声が出る中で２９