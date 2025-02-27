（MCU）『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』では、デアデビルこと盲目の弁護士マット・マードックがカメオで姿を見せる。また同作では、別世界のスパイダーマン／ピーター・パーカーとして『アメイジング・スパイダーマン』のアンドリュー・ガーフィールドが奇跡の再登場を果たした画期的な作品でもある。 共にイギリス出身のマット・マ&#1