手軽に美味しく野菜を摂れる「浅漬け」。手作りする方もいると思いますが、「美味しく作るコツ」を知っていますか？株式会社イトーヨーカ堂のオリジナルブランド「顔が見える食品」の公式Xアカウント（@kaogamieru2002）によると、ポイントは「野菜の重さを測り、塩分の黄金比を守ること」なんだそう。【画像】美味しい浅漬け作り、コツは「塩分の黄金比」野菜の重量に対して1.5％の塩野菜の重量の「1.5％の塩」で浅漬けを作れば、