「ミスタードーナツ」は、3月5日（水）〜3月下旬の期間限定で、春の定番「桜もちっとドーナツ」を、全国の店舗で発売する。【写真】食べ比べしたい！「桜もちっとドーナツ」全4品一覧■「いちごかすたーど」も初登場今回登場するのは、初登場の、桜風味といちごを楽しめる「桜もちっとドーナツいちごだいふく風」と「桜もちっとドーナツ いちごかすたーど」に加え、毎年人気の和素材を使用した「桜もちっとドーナツ 黒須き