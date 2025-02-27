「日本銀行は、物価の安定と金融システムの安定を目的とする、日本の中央銀行です」――日銀のHPにはそんな文言が掲載されている。先頃、政策金利を0.5％程度に引き上げ、我々の日常生活にも影響を与える日銀とはどんな組織なのか、政策をどう読み解けばいいのか。巨大組織の知られざる内実を解剖する。【写真を見る】“密会”のあと「黒塗りの高級車」に乗り込む日銀総裁江戸時代、「金座」と呼ばれる金貨の製造機関があったの