桜島の南岳山頂火口で、27日午前10時37分に噴火が発生し、中量の噴煙が火口から1300mの高さまで上がりました。しています。 噴火警戒レベルは３の入山規制が継続中です。桜島で噴火が発生した場合には、２７日午前９時から午後０時までは火口から東方向、２７日午後９時から２８日午前０時までは火口から北東方向に降灰が予想されます。 ・ ・ ・