作品名 「光」作家名 山下亨人〇技法 蒟醤○販売予定価格 110万円（限定1点）撮影／Fumito Shibasaki〈Donna〉家庭画報2025年4月号 香川県の伝統工芸「漆芸」をあしらったオリジナルチェア5点が、3月1日から東京・南青山のフリッツ・ハンセン東京で限定販売されます。 フリッツ・ハンセン社は1872年設立のデンマークの家具会社で、世界中で人気の「セブンチェア」やアリのようなシルエットが特徴の「アリンコ