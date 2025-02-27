アジア株トランプに市場は疑心暗鬼、4月にまとめて相互関税発動か香港株2万4000回復後調整売り 東京時間11:05現在 香港ハンセン指数 23779.58（-8.35-0.04%） 中国上海総合指数 3384.67（+4.46+0.13%） 台湾加権指数 23449.10（+46.55+0.20%） 韓国総合株価指数 2616.70（-24.39-0.92%） 豪ＡＳＸ２００指数 8265.20（+24.52+0.30%） アジア株はまちまち、トランプによる世界的な