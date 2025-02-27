USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK10.447.1611.466.73 1MO10.737.1611.117.14 3MO10.457.1510.827.19 6MO10.137.1210.487.35 9MO9.977.2210.407.55 1YR9.817.2610.287.70 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK10.919.346.79 1MO11.139.467.06 3MO10.88