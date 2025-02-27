【モデルプレス＝2025/02/27】Kis-My-Ft2の千賀健永が手掛ける書籍に関して、情報解禁前である2月22日に、一部ECサイト（Amazon・HMV＆BOOKS online（楽天内）・MARUZEN JUNKUDO）にて予約ページが公開される事態が発生。25日、発売元の「Speedy」が謝罪した。【写真】キスマイ千賀健永、美女とバックハグで密着◆キスマイ千賀健永の書籍、情報解禁前に予約ページ公開公式サイトでは「この度、弊社から刊行する千賀健永（Kis-My-Ft