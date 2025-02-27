25日、公職選挙法改正案が衆議院政治改革特別委員会で可決された。【映像】都知事選で話題になった安野貴博氏と妻・里奈さん改正案では「ポスターには候補者の名前を見やすいように記載」「他人や他の政党などの名誉を傷つける等、品位を損なう内容の記載禁止」「商品の広告や営業に関する宣伝には100万円以下の罰金」などが盛り込まれ、インターネット上の誹謗中傷問題やいわゆる「2馬力選挙」などについては引き続き検討して