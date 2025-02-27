Arunima Kumar[２６日 ロイター] - 英石油大手ＢＰは２６日、利益の改善や投資家の信頼向上を狙って経営戦略を大幅に見直し、再生可能エネルギーへの投資計画を縮小する一方で石油・ガスへの投資を年１００億ドルに引き上げると発表した。再生可能エネルギー事業への年間投資額は従来の計画から５０億ドル余り圧縮して１５億−２０億ドルとする。石油・ガスの生産は２０３０年の目標を日量２３０万−２５０万バレル（原油換算