【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■チャン・グンソクのソロライブ開催も決定！ チャン・グンソクが、自身初となるトークショー『2025 JANG KEUN SUK TALK SHOW [Salon de JKS]』を2月21日に大阪、23日に東京で開催し、流暢な日本語でファンたちと交流した。 開演前に突如楽屋の映像が中継されるサプライズからイベントはスタート。ヘアメイクをしたり、スタッフたちとダンスをしたりと楽しそうに過ご