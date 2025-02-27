27日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ 56119 -40.6 25675 ２. 楽天Ｗブル6086 -34.9 30410 ３. 日経Ｄインバ5879 -11.6 12325 ４. 日経ベア２5466 -13.0 302.9