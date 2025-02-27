3ブランド複合店イメージ大創産業は、2月21日から、宮城県仙台市のショッピングセンター「ヨークタウン新田東（しんでんひがし）」に、「DAISO（ダイソー）」、「Standard Products by DAISO（スタンダードプロダクツ バイ ダイソー、以下「Standard Products」）」、「THREEPPY（スリーピー）」3ブランドの複合店をオープンした。宮城県内にDAISOは86店舗、Standard Productsは4店舗、THREEPPYは13店舗をすでに出店していますが、