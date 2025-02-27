ホームランに沸く神奈川チームの選手と家族ら。指先や口元でバットを遠隔操作する＝横浜市栄区桂台中の多機能型拠点「郷」重い病気や障害があっても誰もが選手として楽しめるよう、視線や指先の動きで巨大野球盤のバットを遠隔操作する「ウルトラ・ユニバーサル野球大会」が３月１、２日に開かれる。全国各地の自宅や福祉施設にいる選手のパソコン端末と横浜市内の試合会場を通信回線で結び、チーム対抗で優勝を競う。◆寝たきり