「幸せカナコの殺し屋生活」(C)DMM TV (C)若林稔弥/星海社 不遇な新人作家の逆襲をコミカルに体現した主演映画「私にふさわしいホテル」(2024年)や、さかなクンの半生を映画化した「さかなのこ」(2022年)など、天真爛漫なパブリックイメージを活かし、個性派俳優として我が道を貫いているのん。そんな彼女の主演最新作「幸せカナコの殺し屋生活」が、2月28日(金)からDMM TVにて配信スタートとなる。 のんと藤ヶ谷太輔が殺し屋