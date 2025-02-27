韓国の総合エンターテインメント企業・CJ ENMのバラエティー番組を牽引してきた〝名物プロデューサー〟として知られるナ・ヨンソク氏（以下、PD）が、ついにNetflixとタッグを組み、今年の下半期に配信される。 【写真】仕事できそう！韓国名物プロデューサーのナ・ヨンソク氏 Netflixは、ナ・ヨンソクPDとのコラボレーションをサプライズ発表。ナPDはCJ ENMから、同