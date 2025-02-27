【新華社貴陽2月27日】複数の興行記録を更新し記録的ヒットとなった中国のアニメ映画「哪吒之魔童閙海」（ナタ2）は、作品内の1900を超えるシーンに特殊効果が使われ、臨場感あふれる視覚体験を生み出した。特殊効果のシーン数だけでも前作の全シーン数を上回る見事な映像は、貴州省貴安新区が提供する演算能力に支えられている。アニメーション制作でレンダリング品質は作品の視覚効果を直接左右する。高性能計算