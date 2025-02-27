東欧で活躍する日本人選手の一人、ポーランド1部レギア・ワルシャワの森下龍矢。27歳のMFは昨年1月に名古屋グランパスからレギアへ加入すると、サイドから中盤にコンバートされてブレイクを果たした。26日にはポーランドカップ準々決勝のヤギエロニア・ビャウィストク戦に先発出場。なんと2ゴール1アシストの大活躍でチームを劇的な逆転勝利に導いている。GOL NA 2:1 DLA @LegiaWarszawa Z PERSPEKTYWY MURAWY ✅📲 Og