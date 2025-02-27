【ソウル聯合ニュース】韓国のソウル市は２７日、東大門デザインプラザ（ＤＤＰ）で５〜９日に開催された「２０２５Ｆ／Ｗソウルファッションウイーク」で６７１万ドル（約９億９９００万円）規模の受注商談が行われたと発表した。今回のファッションウイークには２５カ国・地域から約１００人のバイヤーが訪れ、２１カ国・地域の１０１人が訪れて５６３万ドルの受注商談を行った前年の秋冬を上回る過去最高額を記録した。ソ