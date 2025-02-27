国民民主党は27日に開いた税制調査会の会合で、所得税の「年収103万円の壁」引き上げを巡り提示された与党案を拒否することで一致した。古川元久税調会長は会合後、2025年度予算案に関し「賛成できないと思う」と記者団に述べた。