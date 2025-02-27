少なくとも84棟の住宅などに被害が出ている山林火災の発生から一夜明けた27日午前9時半すぎ、岩手県南部、大船渡市の三陸町綾里（りょうり）付近を上空から本社機で取材した。白煙を上げて燃え広がり、集落に迫る山林火災=2025年2月27日午前9時47分、岩手県大船渡市赤崎町合足、朝日新聞社機から、吉田耕一郎撮影綾里漁港の西側の山林のあちらこちらから白い煙がモクモクと立ち上り、山全体を覆う。山間部の民家にも迫る。上