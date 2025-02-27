トランプ米大統領は26日、中国が台湾に武力侵攻することを認めないかと問われ、「何もコメントしない。そうした立場に身を置きたくない」と述べた。「中国と良い関係を築く」との考えも示した。ホワイトハウスでの閣議の際に、記者団からの質問に答えた。米国は長年、中台のバランスに配慮し、台湾有事において台湾を防衛する意思を明らかにしない「あいまい戦略」を取っており、これを維持した形だ。バイデン前大統領が任期中