日本ナンバーワン投手を目指すエースが初の対外試合で好投した。【もっと読む】西武・西口監督が明かす「歴史的貧打線」の原因、チーム再建、意気込み、期待昨26日、西武の今井達也（26）が韓国・斗山との練習試合に先発。MAX156キロをマークし、3回1安打無失点、6三振と、上々の滑り出しとなった。昨季はチーム打率.212の貧打で最下位に沈んだものの、チーム防御率3.02はリーグ4位。先発陣に限れば、2点台後半は同2位だった