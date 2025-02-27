春めいてきましたが、「花粉症」の方にとっては悩ましい季節です。室内での花粉対策として、空気清浄機を使用している方も多いと思いますが、正しい場所に設置できていますか？三菱電機の公式Xアカウント（@MitsubishiKaden）が、花粉対策に効果的な置き場所を解説しています。【画像】「空気清浄機」を置く場所、ここです「床に近い低い場所」「エアコンから一番遠いところ」花粉やホコリなどは、時間の経過とともにゆっくりと下